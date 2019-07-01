На Орловщине обучение профессионалов идет полным ходом

|
понедельник
1.07.2019
20:52:19
|
|
На Орловщине обучение профессионалов идет полным ходомСегодня в регионе стартовал проект по сквозной непрерывной подготовке специалистов для цифровой экономики. Была отобрана первая «пилотная партия» - 80 человек, умеющих программировать летательные аппараты.
В проекте принимают участие школьники, студенты колледжей и вузов. В смешанных группах сформировалось 10 отрядов. Впереди лекции, обучение, соревнования. Победители будут представлять свои достижения в области программирования беспилотных летательных аппаратов и нейросетей. «Летняя школа» завершится в конце августа. До конца года через такую систему образовательных лагерей пройдет более 300 человек.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта