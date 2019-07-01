Новости версия для печати На Орловщине обучение профессионалов идет полным ходом Сегодня в регионе стартовал проект по сквозной непрерывной подготовке специалистов для цифровой экономики. Была отобрана первая «пилотная партия» - 80 человек, умеющих программировать летательные аппараты.



В проекте принимают участие школьники, студенты колледжей и вузов. В смешанных группах сформировалось 10 отрядов. Впереди лекции, обучение, соревнования. Победители будут представлять свои достижения в области программирования беспилотных летательных аппаратов и нейросетей. «Летняя школа» завершится в конце августа. До конца года через такую систему образовательных лагерей пройдет более 300 человек.





Татьяна Напольских

1 июля 2019 года







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