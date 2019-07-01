Новости версия для печати Медпомощь - вовремя Расстояние и дороги - теперь не проблема для пожилых людей из орловской глубинки. В любую погоду они смогут получить необходимую медицинскую помощь вовремя. И для этого больше не нужно идти пешком десятки километров. Районные центры соцобслуживания сегодня получили комфортабельные отечественные авто высокой проходимости.



Еще несколько лет назад о таком подарке соцработники и мечтать не могли. Добраться к своим подопечным в отдаленное село или деревушку было проблемой. Марина Васильева, директор Центра социального обслуживания населения Должанского района: «Практически каждый день люди обращаются - кому-то нужно в больницу, кому-то в поликлинику. Я думаю, что эта машина будет очень востребована. У нас были старые УАЗики, «буханки», с их помощью мы выходили из этой ситуации. Машины часто ломались, но теперь мы будем на новой машине!». 30 новеньких автомобилей марки «Нива Шевроле» теперь будут приезжать к пожилым людям по первому требованию - чтобы отвезти их в поликлинику на прием к специалисту, на обследование или диспансеризацию. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас стоит задача сформировать 54 бригады, которые будут в ежедневном режиме выполнять работу. Департаменту соцзащиты поставлена задача организовать списки, графики движения, изучить потребности, определить номера телефонов, по которым можно будет записаться и получить услугу. Перед департаментом здравоохранения стоит задача по организации диспансеризации, по оказанию высококвалифицированной медицинской помощи». Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Я убежден, что именно это поможет нашим ветеранам, особенно тем, кто нуждается в гемодиализе, да и вообще многие задают вопрос о том, как добраться до того или иного лечебного учреждения. Это только первая партия автомобилей, в дальнейшем будем еще докупать, для того чтобы наши жители видели реальную поддержку нашего государства». Новая региональная программа по доступности медицинской помощи, особенно для людей пожилого возраста, по сути, должна создать не просто условия, а универсальную систему взаимодействия с максимальным коэффициентом эффективности.









Оксана Гранн

1 июля 2019 года







На главную страницу





