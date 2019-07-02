Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- С доставкой в больницу. Районные отделы соцзащиты получили 30 автомобилей для перевозки пожилых людей на лечение.

- Вакцины хватило не всем. Что будет с теми каштанами, которые не получили прививку от минирующей моли?

- Плюс 10%. Сегодня 25 предприятий региона подписали Хартию по увеличению оплаты труда своим работникам.

- Новые идеи для будущих технологических прорывов. Сегодня в Орле заработал «Пилотный проект» для обучения программистов будущего.

- В тройке победителей! В Орле подвели итоги особого вузовского чемпионата.

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Вести-Орёл

1 июля 2019 года







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