Новости версия для печати Время пересматривать результат Сегодня в Орле состоится рассмотрение апелляций по итогам экзаменов, которые выпускники сдавали по своему выбору, а именно - по обществознанию, биологии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.



Согласно данным регионального центра оценки качества образования, в этом году отмечен рост тестового бала по большинству предметов. Тем не менее, это не исключает ситуаций, когда выпускники и их родители не согласны с отметкой. В этом году в Орловской области с просьбой пересмотреть оценку в общей сложности обратились 100 одиннадцатиклассников и 75 девятиклассников.





Мария Семак

2 июля 2019 года







На главную страницу





