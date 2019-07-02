«Шутки» ценою до полутора тысяч рублей

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вторник
2.07.2019
11:56:08
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«Шутки» ценою до полутора тысяч рублейВ орловском управлении МЧС напоминают, что за ложный вызов полагается штраф. С начала этого года зафиксировано 8 подобных случаев, сейчас по ним проводятся проверки.
Звонившие не представили контактных телефонов и достоверных данных о себе, не выходили на связь по прибытию пожарно-спасательных подразделений к месту вызова, в двух случаях - звонили с телефонов без сим-карты.
Штраф за заведомо ложный вызов составляет от 1000 до 1500 рублей. К административной ответственности привлекаются лица, достигшие шестнадцати лет. Уголовная ответственность грозит за ложное сообщение о теракте. Причем наказание предусматривается с 14 лет. За шалости детей более раннего возраста отвечают родители.
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