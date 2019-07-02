Новости версия для печати Орловцев приглашают узнать историю улицы Московской Сегодня орловцев приглашают на очередную экскурсию по Орлу.



Орловцам и гостям города расскажут историю завода «Текмаш» и завода имени Медведева. Экскурсовод расскажет об исчезнувших Московских воротах и Трубниковом бульваре, «доме-утюжке» и о многом другом.



Экскурсия бесплатная.



Предварительной записи нет. Приглашаются все желающие.



Сбор участников в 18:30 у памятника Медведеву. Орловцам и гостям города расскажут историю завода «Текмаш» и завода имени Медведева. Экскурсовод расскажет об исчезнувших Московских воротах и Трубниковом бульваре, «доме-утюжке» и о многом другом.Экскурсия бесплатная.Предварительной записи нет. Приглашаются все желающие.Сбор участников в





Мария Семак

2 июля 2019 года







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