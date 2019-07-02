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В Орле прошел турнир по вело- и мотоспорту

Соревнования организовала орловская Госавтоинспекция. Событие приурочено к профессиональному празднику ведомства - водители двухколесного транспорта должны не только виртуозно владеть своей техникой, но и на «отлично» знать правила дорожного движения, участниками которого являются.

Как говорят инспекторы, сложная, хотя и увлекательная программа состязаний, позволяющая блеснуть мастерством фигурного вождения, знаниями ПДД и первой помощи, задумана, прежде всего, чтобы привлечь внимание молодежи к проблеме цивилизованного управления двухколесным транспортом.

Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «Вело- и мотоконкурс приурочен к 83-й годовщине образования подразделения Госавтоинспекции. Проводя такого рода мероприятия, мы хотим обратить внимание именно на водителей вело- и мототранспорта, которые среди участников дорожного движения менее защищены».

Теорию участники турнира сдавали по экзаменационным билетам ГИБДД, а вот на «медицине» ручка и листок уже не потребовались - нужно было продемонстрировать практические навыки доврачебной помощи. После этого участники перешли к вождению велосипеда или мотоцикла - зависит от того, кто на что учился. Схемы заезда у велосипедистов и мотоциклистов разные, каждая имеет свои трудные места. Они, по замыслу организаторов, должны заставить участников задуматься о характерных ошибках, которые приводят к двухколесным ДТП со всеми вытекающими последствиями. Так, сами участники характерными ошибками назвали превышение скорости и быстрое перестроение из ряда в ряд.

А для велосипедистов, как показывают последние аварии, самым опасным является движение не вдоль дороги, а поперек. Наиболее резонансные вело-ДТП зафиксированы на пешеходных переходах. Зачастую велосипедисты забывают, что при пересечении проезжей части необходимо спешиться.

Первое место среди велосипедистов досталось Супоневу Александру. А лучший мотоциклист, которым стал Дутов Денис, получил не только грамоту, но и символический приз - пятидесятипроцентную скидку на обучение в автошколе.

Этот конкурс был пробным, говорят инспекторы. Они рассчитывают повторить соревнования осенью, причем число участников надеются увеличить в разы.




Иван Суверин
2 июля 2019 года

 


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