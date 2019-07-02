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вторник
2.07.2019
17:49:04
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- Жизнь Орла в подробностях: городские власти подводят итоги минувшего учебного года. А также в повестке - вопросы благоустройства.
- От дома до места назначения - в комфортном авто. Районные центры социальной защиты стали мобильнее: автопарк пополнился на 30 машин.
- Родительский долг или выезд за рубеж? Больше 24 тысяч орловцев из-за долгов по алиментам получили ограничения в правах на выезд.
- Доступна ли городская среда для маломобильных граждан? В Орле проводят мониторинг магазинов и точек общепита.
- Турнир, как повод напомнить о важных правилах. Госавтоинспекция выбрала лучших водителей среди владельцев двухколесного транспорта.
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