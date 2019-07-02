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Жизнь на сточной канаве

В Орле в непростой ситуации оказалась ветеран Великой Отечественной войны Ольга Родионовна Елецкая. Дом 98-летней женщины находится в районе Выгонки. Во время ливневых дождей, а также в период таяния снега дом подтапливают сточные воды, текущие с улиц. Причем вода эта явно с примесью канализационных стоков - это подтверждает не только запах, но и лабораторная экспертиза. Разобраться в ситуации решили активисты регионального отделения Общероссийского Народного фронта и наша съемочная группа.

Как рассказала Ольга Коломеец, внучка ветерана Великой Отечественной войны, проблема возникла еще в марте - дождевая вода и канализационные стоки стали затапливать дом. Дом ветерана расположен в нижней части улицы Смоленской, да и построен на низком фундаменте. Канава, которую по решению суда в 2013 года обязали прорыть по частному участку ветерана войны, со временем из обычной ливневки для талых вод превратилась в канализационный слив. Это подтверждают анализы воды и почвы. По мнению хозяев дома, а также уличкома, всему виной соседи, которые используют эту канаву в качестве выгребной ямы.

Любовь Дудина, уличком участка: «В этом виноваты соседи, что живут выше! Неужели им трудно прокопать нормальные ливневки от своих домов и не пускать бабушке в огород эту дрянь?! Это единственное простое решение этого вопроса».

Однако соседка с верхней улицы утверждает, что никаких незаконных сливов со своей территории они не совершают, и выгребная яма у них на участке есть, правда, продемонстрировать ее она категорически отказалась.

Внучка Ольги Родионовны Елецкой неоднократно обращалась в разные инстанции за помощью, но ситуация до сих пор не поменялась.

Сергей Гришин, главный специалист отдела по благоустройству территориального управления по Железнодорожному району: «Не только этот дом, но и весь Завокзальный поселок, Выгонка, страдает - это очевидно, тут и уровень грунтовых вод, и наклон. Нужно принимать комплексное решение, на мой взгляд, и не только по этому дому. Земельный участок находится в собственности и нужно оспаривать все это в судебном порядке».

Николай Меркулов, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Это вопрос спорный, он возник между соседями. Явно имеет место нарушение тех, кто живет выше и сбрасывает эти разные воды - не только то, что течет сверху, но и из выгребных ям. Нужно этот вопрос до конца изучить и оказать помощь бабушке - все это скапливается у нее на участке, оттуда этим сбросам выходить некуда».

Сразу после этой поездки в региональном штабе ОНФ составили обращение в администрацию Орла и Роспотребнадзор с просьбой еще раз рассмотреть это вопрос и принять меры до начала осенних дождей, когда ситуация с подтоплением может снова повториться.

Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Можно тысячу раз говорить, что это собственники, и здесь все виноваты. Мы призываем власть обратить внимание на данную проблему, и попросим лично главу города взять этот вопрос на контроль».





Татьяна Тимохина
2 июля 2019 года

 


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