Новости версия для печати Проблема дольщиков Орловского района переросла в уголовное дело Его возбудили после прокурорской проверки.



Речь идет о домах в микрорайоне «Первый» в деревне Образцово. Прокуратура установила, что компания заключила 285 договоров участия в долевом строительстве на общую сумму более 200 млн рублей. Дома - не сданы. Деньги - не вернули. В числе тех, кто уже даже и не ждет новоселья - 145 человек. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неиспользованием договорных обязательств, совершенное в особо крупном размере».





Татьяна Напольских

2 июля 2019 года







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