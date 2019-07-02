На Орловщине клещи продолжают проявлять активность

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вторник
2.07.2019
17:48:33
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На Орловщине клещи продолжают проявлять активностьК врачам с укусами этих паукообразных уже обратилось около 1300 человек.
Среди обратившихся к врачам - более 400 детей. Но, как отметили в региональном Роспотребнадзоре, эти данные остаются на уровне многолетних. Что касается исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составляет более 16%. При этом заболевания, передающиеся этими паукообразными, на территории региона не зарегистрированы.
Что касается территории, свободной от клещей, - обработано 376 гектаров. Это парки и скверы Орла и Центральный парк Ливен, оздоровительные лагеря, а также территория Кривцовского мемориала и монастыря во имя святого Кукши.
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