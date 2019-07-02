Вступили в силу новые правила продажи молочной продукции

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Вступили в силу новые правила продажи молочной продукцииТеперь продукты натуральные, без заменителя молочного жира, должны стоять отдельно от тех, в производстве которых он используется.
Это сделано для того, чтобы покупатель лучше ориентировался, и ему легче было выбрать натуральный продукт.
Как это должно выглядеть в реальности, прокомментировали в Роспотребнадзоре.
Ольга Гаврилова начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Молочная продукция, молокосодержащие и молочносоставные продукты должны быть выделены в отдельную зону, при этом снабжаться надписью «Пищевые продукты без заменителя молочного жира».
Роспотребнадзор совместно с Министерством промышленности и торговли разработали методические рекомендации для организаций и индивидуальных предпринимателей. Они могут ими воспользоваться, но это необязательно, то есть каждый продавец для себя должен решить, каким образом он исполнит изменения, внесенные в правила продаж, и соответственно правильно разместит молочную продукцию, для того чтобы потребителям было удобно».