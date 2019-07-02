Новости версия для печати Потомок Лобановых просит сохранить памятник культурного наследия Дом Лобановых, крепостных Варвары Петровны Тургеневой, был построен в Орле в 1879-1881 годах по проекту известного зодчего, академика архитектуры Иосифа Тибо-Бриньоля (улица Старомосковская, 55). Здание находится в перечне объектов культурного наследия.



Сегодня на совещании в администрации города Орла Александр Петров, потомок крепостных крестьян Лобановых, напомнил о необходимости реконструкции уникального памятника архитектуры, принадлежащего когда-то его семье.



Александр Петров, потомок семьи Лобановых: «Дом губернского архитектора Тибо-Бриньоля сохранился без существенных изменений - метровая толщина кирпичных стен первого этажа, мощные стволы второго этажа, потолок и крыша держатся переплетением лаг и стропил».

Александр Петров призывает найти инвестора, который смог бы арендовать здание на семь лет за 1 рубль в год. При этом инвестор должен произвести работы по сохранению объекта культурного наследия, включая разработку и согласование проектной документации.



С 1918 по 2013 годы «Дом Лобанова» использовался как многоквартирный жилой дом. В 2011 году здание признали аварийным и подлежащим реконструкции. Александр Петров выразил надежду, что дом будет передан в аренду и реконструирован.



Как отметил глава администрации города Александр Муромский, 11 многоквартирных домов в Орле, имеющие статус объектов культурного наследия, находятся в аварийном состоянии. Дом №36 по ул. Карачевской («Дом жилой XIX в.») уже обрел инвестора. По итогам аукциона, который состоялся 22 мая, договор аренды сроком на 49 лет заключен с ООО «Эйч энд Ви» (г. Мценск).





Орловское Информбюро

2 июля 2019 года







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