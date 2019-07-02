Новости версия для печати Определился инвестор на развитие застроенной территории в центре Советского района Орла Данная территория ограничивается улицами Лескова, Полесской и переулком Лескова. Построив дом, инвестор обязан передать часть квартир в муниципальную собственность.



По информации первого замглавы администрации Орла Олега Минкина, в аукционе на право заключения договора на развитие застроенных территорий приняли участие две организации. Победителем признано ООО «Спецстройогнеупор» (г. Электросталь, Московская область). В настоящий момент с ним заключается трехсторонний договор.



Условия договора обязывают застройщика в течение шести месяцев с даты подписания разработать проект планировки территории, в течение двух лет передать в муниципальную собственность 15 благоустроенных жилых помещений общей площадью не менее 800 квадратных метров.



Глава администрации города Александр Муромский отметил, что развитие застроенных территорий — это социально важный проект, который нацелен на решение трех основных задач: переселение граждан из аварийного жилья, строительство нового объекта капитального строительства, а также проведение этих работ за счет средств инвестора. Он поручил своему первому заместителю вести контроль за деятельностью застройщика на всех этапах реализации проекта, сообщает сайт городской администрации .





Орловское Информбюро

2 июля 2019 года







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