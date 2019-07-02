Новости версия для печати В Орле в микрорайоне «Зареченский» остановки общественного транспорта могут поменять свою прописку Об этом сегодня говорили на совещании в мэрии.



Уже несколько лет жители микрорайона говорят, что некоторые остановки для них территориально неудобны. Теперь сотрудникам УКХ и госавтоинспекции предстоит совместно решить этот вопрос. И как рассказали в мэрии, уже 3 июля микрорайон посетит комиссия по безопасности дорожного движения.





Надежда Невматулина

2 июля 2019 года







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