Новости версия для печати Орел подготовит кадры для цифровой промышленности Сегодня стартовал первый этап проекта многопрофильного многофункционального кампуса «Кадры для цифровой промышленности».



В «пилотную» партию вошли 60 человек - школьники, студенты колледжей и вузов. В смешанных группах сформировалось 10 отрядов, специализирующихся на таких дисциплинах, как робототехника, искусственный интеллект, построение 3D-моделей. Научное сопровождение проекта обеспечит управление научных и инновационных проектов ОГУ им. И.С. Тургенева, сообщает информационный портал Орловской области.



Ольга Пилипенко, ректор ОГУ им.Тургенева: «До конца 2019 года через такую систему образовательных лагерей пройдут более 300 человек. Каждые два месяца обучения будут сопровождаться хакатонами, будем делать своего рода «точки кипения», где должны рождаться новые идеи для технологических прорывов в области цифровых технологий».

В течение двух месяцев участники проекта должны научиться выстраивать стратегию командной работы, овладеть математическим моделированием. Впереди не только лекции, обучение, соревнования, но и возможность практического общения - задать интересующий вопрос ребята смогут тем, кто цифровую экономику знает на твердую пятерку.



Станислав Миллер, начальник отдела программирования компании по разработке микросхем (г. Зеленоград): «Это уникальная возможность, когда практикующие инженеры, практикующие программисты, математики передают свои знания молодежи. Я даже завидую молодому поколению: они сейчас находятся на самом пике новых технологий - это и дроны, и компьютерно-машинное зрение, это те новые технологии, которые мы можем им показать, передать».

Напомним, проект многопрофильного многофункционального кампуса «Кадры для цифровой промышленности» был предложен губернатором области и представлен президенту страны.



Вадим Тарасов, замгубернатора по планированию, экономике и финансам: «Идея правильная и своевременная. В рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» создание такого учебного заведения, и не просто учебного заведения, а системы непрерывного образования ребят очень важно для нас. К нам будут приезжать учиться не только ребята из нашего, но и из ближайшего региона».

«Летняя школа» завершится в конце августа. Победители будут представлять свои достижения в области программирования беспилотных летательных аппаратов и нейросетей.





Юлия Опанасюк

2 июля 2019 года







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