Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
2.07.2019
17:48:03
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Летопись войны

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Лифт в многоэтажке не роскошь, а средство передвижения

Это точно знают те, кому посчастливилось жить выше третьего этажа. А для обитателей самых верхних лестничных площадок поломка подъемника превращается в настоящее бедствие. Совсем недавно орловские СМИ рассказали о беде пожилых людей в одном из домов по улице Революции. Там по программе капремонта заменили лифты, только ждать их запуска пришлось не один месяц.

Одна из самых больных проблем орловских многоэтажек, построенных в советский и постсоветский период, - старые лифты. Еще несколько лет назад больше половины из них нуждались не то что в капитальном ремонте, а в конкретной замене. Одним из способов обновить подъемники стала программа капремонта.

Улица Революции. Здесь жители несколько многоэтажек добились замены лифтов. Лифты заменили, только запустить их в эксплуатацию смогли не сразу. Согласование всех документов заняло еще почти столько же времени. И вновь пожилым людям пришлось до своих квартир добираться с остановками и передышками. ОНФ об этой проблеме сигнализировала неоднократно.

Владимир Филонов, руководитель исполкома Общественного народного фронта в Орловской области: «Зачем снимать лифты, если известно, что они несколько месяцев не будут работать? Люди были вынуждены ходить пешком на девятый этаж, на пятых этажах даже где-то стояли диванчики, где-то лавочки, чтобы можно было передохнуть, ведь в большинстве своем в этих домах, где изношенное лифтовое хозяйство, живут люди пожилого возраста».

Неудовлетворительную оценку работе регоператора по капремонту поставил и глава региона на последнем заседании правительства.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Если отремонтированный лифт стоит больше месяца и не запускается, я называю это словом, в официальном собрании которое тяжело применить. Но это безалаберность просто напросто. Почему он стоит, если его сделали? Перекладываются бумаги из одного кабинета в другой?».

Не меньше вопросов у власти, жителей и общественников к процессу капитального ремонта самих многоэтажек. Сроки переносятся, качество хромает, подрядчики покидают объекты, едва успев начать работы.

Ситуацию с капремонтом по жалобам жителей постоянно мониторит и ОНФ.

Владимир Филонов, руководитель исполкома ОНФ в Орловской области: «Такие дома как, например, № 9 по бульвару Победы, с большим трудом, благодаря усилиям наших активистов, удалось «дожать» фонд капремонта, чтобы они доделали, и то там есть недоработки. Дом № 7 по улице Коллективной - дом начали делать и никак не могут завершить его до сих пор, подрядчик ушел, суды идут, а люди страдают. Нужно давно уже было расторгнуть договоры и запустить на объект новых людей, а жители живут в стекловате».

Деятельность фонда капремонта подробно разберут на одном из ближайших совещаний правительства. Вопросов к регоператору накопилось немало и отвечать придется конкретно и обстоятельно.




Оксана Гранн
2 июля 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта