Новости версия для печати Лифт в многоэтажке не роскошь, а средство передвижения Это точно знают те, кому посчастливилось жить выше третьего этажа. А для обитателей самых верхних лестничных площадок поломка подъемника превращается в настоящее бедствие. Совсем недавно орловские СМИ рассказали о беде пожилых людей в одном из домов по улице Революции. Там по программе капремонта заменили лифты, только ждать их запуска пришлось не один месяц.



Одна из самых больных проблем орловских многоэтажек, построенных в советский и постсоветский период, - старые лифты. Еще несколько лет назад больше половины из них нуждались не то что в капитальном ремонте, а в конкретной замене. Одним из способов обновить подъемники стала программа капремонта.



Улица Революции. Здесь жители несколько многоэтажек добились замены лифтов. Лифты заменили, только запустить их в эксплуатацию смогли не сразу. Согласование всех документов заняло еще почти столько же времени. И вновь пожилым людям пришлось до своих квартир добираться с остановками и передышками. ОНФ об этой проблеме сигнализировала неоднократно.



Владимир Филонов, руководитель исполкома Общественного народного фронта в Орловской области: «Зачем снимать лифты, если известно, что они несколько месяцев не будут работать? Люди были вынуждены ходить пешком на девятый этаж, на пятых этажах даже где-то стояли диванчики, где-то лавочки, чтобы можно было передохнуть, ведь в большинстве своем в этих домах, где изношенное лифтовое хозяйство, живут люди пожилого возраста».

Неудовлетворительную оценку работе регоператора по капремонту поставил и глава региона на последнем заседании правительства.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Если отремонтированный лифт стоит больше месяца и не запускается, я называю это словом, в официальном собрании которое тяжело применить. Но это безалаберность просто напросто. Почему он стоит, если его сделали? Перекладываются бумаги из одного кабинета в другой?».

Не меньше вопросов у власти, жителей и общественников к процессу капитального ремонта самих многоэтажек. Сроки переносятся, качество хромает, подрядчики покидают объекты, едва успев начать работы.



Ситуацию с капремонтом по жалобам жителей постоянно мониторит и ОНФ.



Владимир Филонов, руководитель исполкома ОНФ в Орловской области: «Такие дома как, например, № 9 по бульвару Победы, с большим трудом, благодаря усилиям наших активистов, удалось «дожать» фонд капремонта, чтобы они доделали, и то там есть недоработки. Дом № 7 по улице Коллективной - дом начали делать и никак не могут завершить его до сих пор, подрядчик ушел, суды идут, а люди страдают. Нужно давно уже было расторгнуть договоры и запустить на объект новых людей, а жители живут в стекловате».

Деятельность фонда капремонта подробно разберут на одном из ближайших совещаний правительства. Вопросов к регоператору накопилось немало и отвечать придется конкретно и обстоятельно.









Оксана Гранн

2 июля 2019 года







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