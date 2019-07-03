Новости версия для печати Детский отдых – под контролем Роспотребнадзора В орловских детских лагерях завершилась первая смена. Специалисты ведомства проверили 209 лагерей.



Специалисты исследуют качество воды – питьевой и в бассейнах, почвы, готовых блюд, продуктов. Серьезных нареканий нет, однако недочеты выявлены были – в основном это нарушение технологии приготовления блюд и условий хранения продуктов, не соблюдение требований к обработке посуды и инвентаря. Также из-за отсутствия маркировки было снято больше 80 кг продуктов. В отношении виновных лиц, составлены протоколы об административных правонарушениях, выданы предписания об устранении нарушений. Организация детского отдыха остается на контроле у ведомства, рейды проводятся регулярно.





Мария Семак

3 июля 2019 года







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