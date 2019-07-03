Новости версия для печати В Орле продолжается профилактическая акция «Безопасный двор» Обеспечить детский отдых без происшествий – одна из приоритетных задач и полиции.



Сотрудники полиции регулярно патрулируют дворы, парки и улицы города, напоминаю юным орловцам о том, что нельзя играть вблизи проезжей части или выбегать на дорогу из-за стоящих авто. Особое внимание уделяется владельцам двухколесного транспорта – участником дорожного движения велосипедист может стать только с 14 лет, до этого возраста ездить разрешается только во дворах или по тротуарам.





Мария Семак

3 июля 2019 года







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