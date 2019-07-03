90% долгов управляющих компаний за электроэнергию приходится на организации Орла и Орловского района

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среда
3.07.2019
9:11:42
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90% долгов управляющих компаний за электроэнергию приходится на организации Орла и Орловского районаОб этом сообщает «Энергосбыт». На днях одна из УК областного центра лишилась оргтехники – ее изъяли в счет погашения задолженности.
Долг копился в течение двух лет, и сейчас сумма превышает один миллион восемьсот тысяч рублей. Для взыскания средств энергетикам пришлось обратиться к приставам, и те арестовали оргтехнику, мебель и даже кондиционер. Арест имущества является одной из наиболее эффективных мер воздействия на должников. Чтобы вернуть собственность, неплательщикам приходится погашать задолженность. В противном случае их имущество реализуется, а вырученные средства направляются на оплату долгов. За пять месяцев этого года через службу судебных приставов энергетики вернули больше 40 млн рублей с предприятий и организаций, сообщает сайт ресурсоснабжающей организации.
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