Новости версия для печати 263 орловца привлечены к административной ответственности за несанкционированную торговлю Об этом сообщили в администрации Орла.



Сейчас под пристальным вниманием городских властей – Заводской район. Основное нарушение, которое выявили в ходе рейдов, – торговля в неположенном месте. Кроме того, административная территориальная комиссия проверяет содержание территории, пресекая сброс бытовых отходов на улицах города, накопление и складирование во дворах строительных материалов, металлолома, крупногабаритных отходов и других предметов. За этот год было рассмотрено почти 280 дел об административных нарушениях.





Мария Семак

3 июля 2019 года







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