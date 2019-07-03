Новости версия для печати Юбилею Победы посвящается… Орловская областная библиотека им. Бунина подготовила интернет-акцию.



Сотрудники Бунинки предлагают прочитать отрывок из произведений, посвященных страшным военным годам, и таким образом почтить память советских солдат, тружеников тыла, стариков, женщин и детей, на чью долю выпали тяжелые испытания. Строгих требований к жанру нет – это может быть проза, стихотворение или песня. Можно исполнять в одиночестве, можно – группой. Сотрудники Бунинки предлагают прочитать отрывок из произведений, посвященных страшным военным годам, и таким образом почтить память советских солдат, тружеников тыла, стариков, женщин и детей, на чью долю выпали тяжелые испытания. Строгих требований к жанру нет – это может быть проза, стихотворение или песня. Можно исполнять в одиночестве, можно – группой. Участникам предлагается разместить видео в любой социальной сети с хештегом #buninka_Победа75. После сотрудники библиотеки сформируют своеобразную галерею на официальных страницах библиотеки. Акция продлится до 9 мая 2020 года.





Мария Семак

3 июля 2019 года







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