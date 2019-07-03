Новости версия для печати Орловцев приглашают к участию в конкурсе «Будущее России» Претендовать на престижную молодежную премию могут жители региона в возрасте от 12 до 35 лет.



Победителей будут выбирать в 13-ти номинациях. Награда присуждается за высокие достижения в экономике, культуре, образовании, спорте, общественной и профессиональной деятельности, а также иные выдающиеся заслуги перед государством и обществом. Цель конкурса – выявить и поддержать талантливую молодежь России. Заявки на участие принимаются до 21 июля включительно. Претенденты должны предоставить портфолио, в котором нужно перечислить достижения участника за последние три года. После предстоит пройти отборочный тур в форме тестирования. Более подробная информация размещена на сайте конкурса





Мария Семак

3 июля 2019 года







На главную страницу





