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Сегодня в Орле на стадионе им. Ленина соберутся лучшие легкоатлеты региона

Участие в турнире примут около сотни спортсменов. Сильнейших будут выбирать в нескольких дисциплинах – бег на 100, 400 и 1000 метров, толкание ядра, прыжки в длину.

Ожидаются сегодня и спортсмены из соседнего региона – гости из Брянска будут выступать вне конкурса.