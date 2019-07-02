Новости версия для печати В России объявлен сбор гуманитарной помощи для жителей Иркутской области Орловская область не осталась в стороне. Молодогвардейцы региона вошли в корпус волонтеров.



В Иркутской области от наводнения пострадали десятки тысяч человек, есть даже погибшие. Егор Помелухо, руководитель регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия» в Орловской области: «Уже сейчас волонтеры направляются в Иркутск, для того чтобы разбить там палаточный лагерь и решать проблемы последствия этого наводнения на месте. Это будет продолжаться ровно столько времени, сколько это будет необходимо. И мы собираем гуманитарную помощь. Также готовы принять любую помощь от всех неравнодушных граждан нашей страны. Как у нас говориться, помогаем вместе. Мы не можем остаться в стороне от этой трагедии». Как сообщили молодогвардейцы, нужна одежда, обувь, кухонные принадлежности, продукты питания длительного хранения и питьевая вода в бутылках.



Адрес сбора помощи: город Орел, улица 1-я Посадская, д. 14, 3 этаж, понедельник - пятница с 10:00 до 18:00.



Просьба заранее предупредить о намерении принести гуманитарную помощь по телефонам 8(961)105-90-44 или 8(953)817-91-80. Весь собранный груз отправится пострадавшим в Иркутскую область.





Татьяна Напольских

2 июля 2019 года







На главную страницу





