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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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В Орле представили логотип регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Орловской области»Солнце, аист и многодетная семья - этот составляющие логотипа. Презентация логотипа прошла в Орловском областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями. Теперь все мероприятия для семей с детьми будут проходить под этим логотипом, он же станет «обложкой» социального портала для семей с детьми нашего региона.
Дети это самое важное и лучшее, что есть в жизни. И многие семьи с детьми нуждаются в разного рода поддержке, оказать которую как раз задача нацпроекта «Демография», в рамках которого и создан региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Орловской области».
Ирина Гаврилина, руководитель департамента соцзащиты Орловской области: «Ведется очень большая работа, направленная на повышение рождаемости в регионе. Мы на это мероприятие пригласили всех наших партнеров, коллег, смежные ведомства, социально ориентированные НКО, которые также участвовали в разработке логотипа проекта, и социально ответственный бизнес. Мы понимаем, что залог успеха в реализации этого конкретного национального проекта - в единых целях, задачах и в единой деятельности».
Теперь под новым логотипом не только будут проходить мероприятия для детей и семей, но и планируется создание социального портала Орловской области. Это единая информационная платформа, где родители смогут быстро и просто получить всю необходимую информацию по выплатам, нацпроектам, законам и мероприятиям. Это совместный проект департамента соцзащиты и Ливенской епархии.
Светлана Черенкова, президент некоммерческой организации «Святые Покрова»: «Семья должна получать помощь здесь и сейчас - например, сбор пакета документов, у кого-то справка просрочена, другая еще не готова. Мы должны максимально минимизировать всю эту работу для семей, для того чтобы они занимались самым главным - рожали детей».
Светлана Черенкова - мать троих детей, один из них - особенный ребенок. Женщина хорошо понимает, что ей необходимо, и чего хотелось бы избежать при воспитании детей.
Светлана Черенкова, президент некоммерческой организации «Святые Покрова»: «Хотелось бы, чтобы информация была более доступной, чтобы то, что нам уже дает государство, тоже было более доступным, чтобы мы быстро могли что-то оформить, чтобы мы могли быстрее обратиться к кому-то за помощью».
Не только представители разных ведомств, приглашенные на презентацию, но и многодетные родители идею создания социального портала региона оценили положительно.
Андрей Чибисов, многодетный отец: «У меня семь детей. Я услышал об этом проекте, и там звучит фраза «финансовая поддержка», мне это очень нравится. Я думаю, что это поможет молодым семьям и многодетным семьям».
Светлана Чибисова, многодетная мать: «Эти ресурсы, которые будут объединены на одном портале, - замечательный проект. Это облегчит, сократит время многодетной семье в поисках необходимой информации».
Запустить информационный портал планируют уже в сентябре этого года.