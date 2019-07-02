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В Орле начальник подразделения полиции подозревается в покушении на мошенничество

По данным следствия , подозреваемый получил от жителя города Орла денежное вознаграждение на общую сумму 100 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности по факту организации и проведения незаконной игорной деятельности.



Благодаря профессиональной работе следователей во взаимодействии с сотрудниками УМВД и УФСБ 2 июля 2019 года подозреваемый был задержан с поличным при получении оставшейся части денежного вознаграждения.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.