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В Орловской области 50 стобалльных результатов по ЕГЭ

сообщает информационный портал Орловской области. Наблюдение за ходом единого государственного экзамена вели 393 наблюдателя, в их числе были студенты, представители родительской общественности, политических партий, общественных и образовательных организаций,информационный портал Орловской области.



На протяжении двух лет в регионе нет участников, нарушивших порядок проведения ГИА.



Средний балл ЕГЭ в регионе увеличился по 10 учебным предметам, а именно, по математике, физике, химии, информатике, географии, русскому, английскому и немецкому языкам, литературе и истории. Более 80 баллов по русскому языку получил каждый третий одиннадцатиклассник.



В этом году, как и в прошлом, в Орловской области получен максимальный балл по математике профильного уровня, почти вдвое уменьшилось количество выпускников, не преодолевших минимальный порог по этому предмету.



Высокобалльные результаты на ЕГЭ по английскому языку имеют 53% одиннадцатиклассников. Впервые в этом году в регионе отсутствуют выпускники, не набравшие минимальное количество баллов.



7,5% работ по физике являются высокобалльными. Более чем вдвое снизилось число одиннадцатиклассников, не преодолевших минимальный порог по истории.

47 одиннадцатиклассников по итогам экзаменов 2019 года получили 50 стобалльных результатов. Три выпускника школ региона имеют по два стобалльных результата. Это выпускница орловской школы № 5 София Брусенцова, которая набрала максимальные баллы по русскому языку и литературе, выпускник орловской школы №29 Андрей Привалов получил по 100 баллов по русскому языку и математике профильного уровня, а также выпускница Хотынецкой средней школы Мария Петрова, у которой по 100 баллов по химии и биологии.



Как и в прошлом году, каждый четвертый выпускник региона по результатам трех учебных предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ, имеет 220 и более баллов.



Медаль «За особые успехи в учении» могли получить выпускники, набравшие по обязательным предметам не менее 70 баллов, а по математике базового уровня оценки «5». Практически каждый восьмой орловский выпускник стал обладателем этой медали.