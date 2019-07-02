Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Навязанное соседство со сливной канавой. Кто заступится за ветерана войны?

- Солнце, аист и семья. в Орле презентовали логотип регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Орловской области».

- Мошенничество на 100 тысяч. Против полковника полиции возбуждено уголовное дело.

- Плюс - по десяти предметам. В регионе подвели итоги ЕГЭ.

- Автопробегом за соблюдение правил. Сегодня по Орлу проехала колонна госавтоинспекторов.

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Вести-Орёл

2 июля 2019 года







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