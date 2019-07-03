Новости версия для печати Сегодня российская Госавтоинспекция отмечает профессиональный праздник Накануне в Орле патрульные автомобили регионального ГИБДД и машины ведущих орловских автошкол прошли по городу торжественным маршем.



В 1936 году совет народных комиссаров утвердил положение о государственной автомобильной инспекции. Тогда же были написаны правила ПДД, по современным меркам - не сложные: пешеход уступает дорогу повозкам, повозки - колесному транспорту. Одновременно появились и нарушители. С тех пор соблюдать порядок на дорогах стало гораздо сложнее. Только за эти сутки в регионе произошло 16 ДТП, из них 4 - с пострадавшими.



В преддверии профессионального праздника патрульные автомобили регионального ГИБДД и машины ведущих орловских автошкол прошли по городу торжественным маршем. Рядом с современными образцами зарубежного автопрома проверенная милицейская классика. Кроме патрульных автомашин в колонне мотоциклетная группа - самая скоростная в Орловской Госавтоинспекции. Суть праздничной акции разъяснил главный инспектор области.



Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Мы хотим еще раз показать водителям, что мы есть, что мы, прежде всего, работаем для них, для безопасности участников дорожного движения. Мы совершенствуемся, идем вперед, стараемся повернуться лицом к людям, как бы это банально не звучало. Есть определенные результаты и можно о них говорить: и аварийность снижается, и количество погибших снижается. Это все результат каждодневной работы нашего личного состава, который и в праздник будет стоять на наших улицах и нести службу».

Автопробег стартовал из управления ГИБДД и проследовал из Заводского в Железнодорожный район. Колонна шла через автомобильный поток с сиренами и маячками. И это не просто вопрос престижа акции, а лишний повод проверить лояльность орловских автомобилистов к машинам экстренных служб.



Александр Сазонов, инспектор ОБ ДПС: «На спецсигналы большинство водителей реагируют адекватно, раньше было хуже. Сейчас более образцовые стали водители».

Впрочем, среди участников движения все равно оказались и те, кто растерялся, и те, кто впал в раздражение. Отношения водителей и инспекторов - живой пример единства и борьбы противоположностей. Правда, те, кто не только ездит по правилам сам, но и учит этому других, уверены: инспектору и водителю делить нечего.



Считать инспектора кем-то «по ту сторону баррикад» свойственно многим автомобилистам. Но даже самые ярые критики не станут спорить: водительское правосознание – штука ненадежная, и стоит убрать инспекторов с улиц, как там немедленно воцарится хаос.









Иван Суверин

3 июля 2019 года







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