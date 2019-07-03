Новости версия для печати По стране шагает Всероссийский театральный марафон Стартовал он еще в январе на Дальнем Востоке, и вот на днях добрался до Центрального Федерального округа. В эту пятницу в Орле состоится торжественная церемония передачи эстафеты от театра к театру.



Театральную волшебную палочку, а вернее веер привезут в наш город артисты драматического театра города Тулы. Они на сцене академического театра Тургенева покажут несколько гастрольных спектаклей. Сама же церемония передачи эстафеты от города к городу состоится на сцене академического театра им. Тургенева 5 июля в 18:30.



Елена Казакова директор Орловского академического театра им. И.С. Тургенева: «Я приглашаю всех жителей города принять участие в этом красивом действии - церемонии передачи символа. Будет работать фотозона, будут работать волонтеры, раздаваться символика театрального марафона, и, конечно, надо поддержать наших тульских коллег и посмотреть спектакли тульского драматического театра».

В свою очередь Орел передаст театральную эстафету Липецку, туда с символом марафона и гастрольной программой отправится наш театра кукол.





Эва Стасюлевич

3 июля 2019 года







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