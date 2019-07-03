Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Они - в центре движения. Сегодня поздравления с профессиональным праздником получают сотрудники ГИБДД



- Будущее - за инновационными технологиями. В Орле открылся кампус по подготовке специалистов для цифровой промышленности.



- Имущество - за долги. «Энергосбыт» напоминает: за свет надо платить.



- От города к городу: в пятницу Орел примет театральную эстафет.



- Быстрее, дальше, сильнее: сегодня в Орле разыграют Кубок области по легкой атлетике.



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Вести-Орёл

3 июля 2019 года







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