Новости версия для печати Орловский полицейский выиграл Чемпионат МВД России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия Награда Игорю Тарасову досталась в скоростной стрельбе из автомата.



Соревнования прошли во Владимирской области. В них приняли участие 73 команды из 69 субъектов Российской Федерации.



В командном зачете орловские полицейские заняли высокое шестое место. А сотрудник штаба орловского УМВД майор внутренней службы Игорь Тарасов стал первым в личном зачете в упражнении на скоростную стрельбу из автомата. В торжественной обстановке полицейскому были вручены кубок, медаль и грамота, сообщает пресс-служба орловского УМВД.





Анастасия Дорохова

3 июля 2019 года







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