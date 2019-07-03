Орловские приставы выявили лучших сотрудников

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среда
3.07.2019
14:40:09
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Орловские приставы выявили лучших сотрудниковПодведены итоги первого этапа всероссийского конкурса.
Компетенции приставов проверялись в нескольких номинациях. Победители первого этапа конкурса определялись по показателям служебной деятельности и результатам оценки их профессиональной подготовки. Оценка результатов профессиональной подготовки складывалась из результатов тестирования и выполнения практических заданий.
По итогам первого этапа конкурса лучшими по своим направлениям деятельности стали:
Светлана Котякова — судебный пристав - исполнитель Межрайонного отела по особым исполнительным производствам.
Евгений Тарасов — судебный пристав-исполнитель по розыску Орловского районного отдела судебных приставов.
Дмитрий Гапеев — судебный пристав по ОУПДС специализированного отдела оперативного дежурства.
Сергей Мацокин — дознаватель Советского районного отдела судебных приставов г. Орла.
Второй этап конкурса пройдет на базе Учебно-методического центра в Твери.
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