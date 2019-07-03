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Выселенные - значит огнеопасные

Сразу два пожара один за другим пришлось ликвидировать орловским огнеборцам в Железнодорожном районе Орла 2 июля. Там горели да расселенных дома. Является ли двойное возгорание случайностью или системой, еще предстоит выяснить органам дознания МЧС. На тушение орловскому пожарному гарнизону пришлось бросить все свободные караулы.

Первый вызов на пульт 112 пришел с набережной Дубровинского. Пожар начался в одной из пустующих квартир пресловутого «карточного» дома.

Владимир Шевченко, помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что из окон второго этажа идет густой черный дым. Были поданы стволы на тушение. Был осуществлен поиск возможных пострадавших».

Пострадавших газодымозащитники в помещениях не нашли, зато обнаружили пожар, охвативший квартиру на площади в 40 квадратных метров. Поскольку ни электричества, ни газа в доме нет, логично было бы в качестве причины возгорания предположить человеческий фактор. Однако признаков постороннего вторжения пожарные в квартире не обнаружили.

Кроме того, попасть в квартиру через подъезд без спецснаряжения невозможно - отсутствуют лестничные марши. Загадку пожара в «карточном домике» предстоит решить дознавателям Госпожнадзора.

Тушение на набережной Дубровинского еще не закончилось, а в нескольких кварталах оттуда вспыхнул следующий расселенный дом. Пожар на Московской по своей интенсивности в разы превосходил предыдущее возгорание. Кроме того, огонь угрожал другим постройкам, в том числе и жилым. Беспокойство жильцов частного сектора понять несложно. В старый расселенный дом уже не раз вызывали пожарных, а с недавних пор своей штаб-квартирой постройку сделал некий бомж.

Жильцы соседней «сталинки» были далеки от паники: к пожарам в беспокойной двухэтажке почти притерпелись. Зато пожарные уверены: для пятиэтажки возгорание представляло реальную опасность.

Владимир Некрасов, начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «Создалась угроза распространения огня на кровлю пятиэтажного дома. К тушению пожара было привлечено восемь единиц техники, из них пять основных, три - специальных. Тушение пожара осложнялось низким давлением водопроводной сети». 

Судя по фотографиям из соцсетей, пожар на Луговой, который вынудил огнеборцев раздробить свои силы, также не был пустяковым возгоранием. Несмотря на три пожара кряду, спасателям в каждом из случаев удалось предотвратить распространение огня и не допустить гибели людей. О пострадавших также не сообщается.

По словам сотрудников МЧС, оба пожара, случившиеся в Железнодорожном районе Орла, еще сильнее заостряют проблему расселенного жилого фонда, которая пока не находит у муниципальной власти системного решения.




Иван Суверин
3 июля 2019 года

 


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