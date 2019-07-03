Новости версия для печати Орловская область готовится к выборам В единый день голосования, 8 сентября, в регионе пройдут дополнительные выборы депутатов в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации.



В целом подготовка к выборам проходит в штатном режиме. Замечаний и жалоб на данный момент не зарегистрировано. Об этом сообщили на заседание избирательной комиссии Орловской области. На нем утвердили график работы облизбиркома для приема заявлений от тех граждан, которые решили проголосовать по месту нахождения, а не по месту регистрации.



Сейчас в самом разгаре этап выдвижения, когда политические партии уведомляют ЦИК о своем кандидате, который будет бороться за место в Госдуме. О своем намерение представлять интересы Орловщины от «Единой Росиии» заявила Ольга Пилипенко, от «Справедливой России» - Руслан Перелыгин, партия коммунистов выдвинула Ивана Дынковича, ЛДПР возлагают надежды на Романа Неверова, «Яблоко» - на Валерия Чудо. Есть еще и самовыдвиженец - Марина Прокофьева.



Людмила Маркина председатель Избирательной комиссии Орловской области: «Те кандидаты, которые освобождены, в силу закона, от сбора подписей должны будут предоставить в облизбирком документы на регистрацию. Срок подачи документов завершится 24 июля. А те кандидаты, которые не освобождены от сбора подписей, должны заручиться поддержкой избирателей, заполнить подписные листы и предоставить их в избирком».

Также 8 сентября состоится 39 избирательных компаний в органы местного самоуправления. По их итогам предполагают заместить 48 свободных депутатских мандатов в области.





Анна Вайсергисер

3 июля 2019 года







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