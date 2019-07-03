Новости версия для печати На Орловщине прошел семинар руководителей ветеранских организаций Приближается важная дата - 75-летие Великой Победы. Для областной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов сейчас одно из важных направлений - работа с молодежью, встречи, рассказы, патриотическое воспитание. Для того чтобы наметить направления этой работы, ветераны встретились на Ливенской земле. Там была и наша съемочная группа.



В 2020 году мы будем отмечать 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к этой знаменательной дате станет главным в работе всех ветеранских организаций. Семинар с участием их руководителей начался с возложения цветов к памятнику на Кургане Славы, который находится на границе Ливенского района. Затем состоялось посещение средней школы в поселке Совхозный, где недавно установлен памятник Герою Советского Союза, летчику Михаилу Никитовичу Павлову, погибшему в 1943 году при освобождении Беларусии. Установлен памятник герою по инициативе его племенника, который живет сейчас в Барнауле.



Виктор Фирсов, замглавы Ливенского района: «Утвержден план мероприятий. Работаем на братских захоронениях. В этом году мы отремонтируем капитально пять братских захоронений и достойно встретим 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне».

Большинство памятников было установлено в пятидесятые – шестидесятые годы. Многие из них нуждаются в ремонте и даже замене. В плане работы ветеранских организаций также восстановление памяти о людях, которые славили Орловщину своим трудом в мирные годы. Помимо 170 героев Советского Союза и 42 полных кавалеров Ордена Славы, у нас более 70 Героев Социалистического труда. Труд сотен людей отмечен государственными наградами.



Николай Кутузов, председатель областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов: «Разве можно забыть нам, их приемникам все то, что сделали они. Поэтому мы работали, работаем и будем работать. Возродить надо наставничество».

Среди наставников - Василий Андреевич Суслов из госплемзавода «Сергиевский». Почетный гражданин Ливенского района награжден орденами Ленина и Трудового Красного знамени. Стал пенсионером в 2012 году, но до сих пор каждую уборку помогает хозяйству в подготовке и проведении уборочной страды.



Были озвучены также результаты областного конкурса ветеранских подворий. Победителем стал Иван Лопин из Глазуновского района.









Владислав Кузнецов

3 июля 2019 года







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