Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Совпадение или поджог? В самом центре Орла полыхало сразу два выселенных дома.



- Никто не забыт. Страна готовится к 75-летию Великой Победы.



- В честь дня рождения - автопробег. Машины ГИБДД прошли по улицам Орла.



- На старт! Легкоатлеты области поборются за Кубок.



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Вести-Орёл

3 июля 2019 года







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