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среда
3.07.2019
19:12:51
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Орловскую молодежь приглашают принять участие в фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ»Он пройдет с 20 по 26 августа в Крыму.
Для того чтобы стать участником фестиваля, претендентам в возрасте от 18 до 35 лет необходимо до 10 июля 2019 г. заполнить анкету на официальном сайте фестиваля, выбрав тематический арт-квартал «Таврида Лайф». К анкете необходимо прикрепить видео с рассказом о том, почему именно ты достоин стать жителем квартала или визуализацией твоего проекта. В рамках фестиваля состоится защита проектов. Лучшие из лучших получат гранты, общая сумма которых в этом году составляет 80 миллионов рублей.
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