Новости версия для печати Хорошая новость для орловских новоселов Между правительством Орловской области и крупнейшим застройщиком региона - компанией ПАО «Орелстрой» - заключено соглашение, в рамках которого станет возможным оформить ипотеку с пониженной процентной ставкой.



Ее снижение происходит за счет средств самого застройщика и регионального бюджета. Еще одна особенность госпрограммы по субсидированию ставки ипотечных кредитов - доступность. Приобрести квартиру в новостройке может практически любой житель региона. При этом выбор покупателя ничем не ограничивается.





Татьяна Напольских

3 июля 2019 года







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