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И снова о мусоре...

Вроде бы не так давно в Орле компании, вывозящие ТКО, согласовали свои графики с дворниками, и проблема свалок за ограждением контейнерных площадок была снята. Но вот она возникла вновь. И жители снова не могут найти ответы на вопросы - почему возле пустых контейнеров много месяцев копится мусор, рождая несанкционированную свалку. Именно в такой ситуации и попросили нас разобраться жильцы домов по улице Достоевского в Орле.

Обычная контейнерная площадка для мусора с одной стороны может показаться примером работы компании, вывозящей отходы, но позади площадки образовалась свалка. В апреле на улице Достоевского проходил субботник, и весь мусор в виде листвы жители решили выбросить поближе к площадке - и началось: один выкинутый в неположенном месте пакет «привел» за собой десятки. Жители теперь не знают, что делать - мусор летает по дворам, а неприятный запах проникает в квартиру. 
 
Компания, которая вывозит мусор с площадки, выполняет свои обязательства в полном объеме, жители сами подчеркивают, что контейнеры пустые и отходы не застаиваются. Но вот убирать мини-свалку за площадкой никто не хочет. Хотя на это стоило бы обратить внимание самим жильцам, и не только. 
 
Елена Брюзгина, финансовый директор компании, вывозящей ТКО: «К нашему контракту по вывозу ТКО это не имеет никакого отношения. Мы неоднократно уведомляли регоператора, что площадка выглядит не очень, что ее неплохо бы почистить, но в рамки наших обязанностей это не входит».
 
Дальнейшая судьба площадки предопределена - мусор уберет администрация Заводского района. 
 
Андрей Княжевский, замначальника территориального управления по Заводскому району администрации г. Орла: «Там крупногабаритные отходы, там диван уже какой- то лежит. Люди все равно будут подтаскивать, никуда мы от этого не денемся. Думаю, в течение недели мы эту ситуацию разрешим. По крайней мере, все для этого делается».
 
Опять же - кто дает гарантии, что завтра мусор не появится снова на том же месте, и кто далее уже будет нести ответственность за него? В будущем рассматривается вариант, что с компаниями, вывозящими отходы, будет заключен договор об уборке трехметровой зоны вокруг контейнера.





Всеволод Трифонов
3 июля 2019 года

 


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