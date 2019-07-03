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В свой праздник - на посту

Сегодня российская Госавтоинспекция отмечает 83-ю годовщину своего образования. Инспекторы трудятся на дорогах, не зависимо от капризов погоды и времени суток. В день праздника в Орле с типичным представителем профессии встретился наш корреспондент Иван Суверин.

Дорожная авария может быть случайностью, но оставление места ДТП - всегда злой умысел, усугубляющий совершенное правонарушение. Это на личном опыте хорошо знает инспектор по розыску Роман Ветров. Его в праздничный день мы застали в разгар работы: в Орле как раз случилось розыскное ДТП.
 
Роман Ветров, инспектор группы ИАЗ отдельного специализированного батальона ДПС: «На улице Раздольной в районе дома № 1 водитель допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан» и скрылся с места ДТП, бросив собственное транспортное средство».
 
Машина нарушителя подлежит задержанию, сам водитель, не исключают инспекторы, мог находиться в состоянии опьянения. Согласно базе данных, он уже лишен водительских прав. Розыск нарушителя и привлечение к ответственности Роман считает делом техники. Трудные случаи инспектора не пугают.
 
Сергей Бородкин, командир отдельного специализированного батальона ДПС: «Роман Ветров профессионал высокого уровня. Об этом свидетельствует его работа. Об этом можно судить по ДТП, которое случилось в Орле на пересечении улиц Лескова и Полесской. Он практически в течение десяти дней разыскивал водителя, допустившего наезд на несовершеннолетнего ребенка. В итоге водитель был найден, задержан».
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Роман Ветров, инспектор группы ИАЗ отдельного специализированного батальона ДПС: «Благодаря очевидцам мы узнали марку данного транспортного средства, много водителей предоставило записи своих видеорегистраторов, что помогло установить ряд отличительных признаков данного автомобиля. В ходе проведения комплексных мероприятий водителя и транспортное средство мы установили».
 
По месту работы прозорливого инспектора убеждены, Роман Ветров найдет правонарушителя и на этот раз. Опытным глазом полицейский приметил, что один из прохожих проявляет к происходящему повышенное любопытство. Был сделан вывод, что соглядатая к брошенной машине подослал затаившийся неподалеку владелец. 





Иван Суверин
3 июля 2019 года

 


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