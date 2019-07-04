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Орловские танцоры оказались «На творческом олимпе»

Коллектив под руководством Валентины Быченковой выступал в четырёх номинациях: народный, классический, эстрадный и детский танец. В конкурсной программе были представлены 15 танцевальных композиций, каждая из которых получила диплом. Так же орловский коллектив был отмечен тремя спецпризами фестиваля: «За сохранение народных традиций», «За лучшее композиционное решение», «За лучший детский танец».

По итогам конкурса за верность профессии и активную педагогическую деятельность руководителю коллектива Валентине Быченковой был присуждён грант на участие во Всероссийском Форуме педагогических работников в сфере культуры и искусства «Развитие».