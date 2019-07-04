Новости версия для печати Из Орла – на Север Сегодня в военно-историческом музее состоятся торжественные проводы новобранцев.



Военно-морской флот России пополнят 30 орловских ребят. Еще один отправится в научную роту. Также наши земляки будут нести службу в воздушно-космических силах, в артиллерии и нацгвардии. Сегодня в адрес ребят прозвучат напутственные слова от первых лиц города и области, от ветеранов и членов общественных организаций. Завершатся торжественные проводы праздничным концертом.





Мария Семак

4 июля 2019 года







На главную страницу





