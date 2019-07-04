В этом году по льготным путевкам смогут поправить здоровье почти 700 орловцев

|
четверг
4.07.2019
12:19:24
|
|
В этом году по льготным путевкам смогут поправить здоровье почти 700 орловцевОтдых оплатит соцстрах.
На лечение отправятся орловцы льготных категорий с болезнями глаз, системы кровообращения, органов дыхания, а также другими диагнозами, в том числе дети с ДЦП и граждане с заболеваниями и травмами спинного мозга. Всего на эти цели в этом году направят больше 15 миллионов рублей. Отдохнуть граждане льготных категорий смогут в местных здравницах, а также в санаториях Краснодарского и Ставропольского краев.
Информация о том, кто имеет право на подобную помощь, и какие документы необходимы для оформления путевки – размещена на сайте Фонда социального страхования.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта