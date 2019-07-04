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В этом году по льготным путевкам смогут поправить здоровье почти 700 орловцев

На лечение отправятся орловцы льготных категорий с болезнями глаз, системы кровообращения, органов дыхания, а также другими диагнозами, в том числе дети с ДЦП и граждане с заболеваниями и травмами спинного мозга. Всего на эти цели в этом году направят больше 15 миллионов рублей. Отдохнуть граждане льготных категорий смогут в местных здравницах, а также в санаториях Краснодарского и Ставропольского краев.

Информация о том, кто имеет право на подобную помощь, и какие документы необходимы для оформления путевки – размещена на сайте Фонда социального страхования.