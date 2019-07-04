Новости версия для печати Футболистки «ОрелГУ-Русичи» продолжают борьбу в Первой лиге На этой неделе команда проведет домашний матч с ростовской «Дончанкой».



Этот матч станет для нашей команды вторым в нынешнем розыгрыше зонального этапа Первенства Первой лиги. Напомним, что первая игра сложилась для нашей команды неудачно. Итогом стало поражение со счетом 0:3 от тамбовской «Академии футбола».



Всех, кто желает поддержать наших футболисток, ждут в воскресенье 7 июля на запасном поле стадиона имени Ленина.



Начало матча в 19:00. Вход свободный.





Анастасия Дорохова

4 июля 2019 года







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