Футболистки «ОрелГУ-Русичи» продолжают борьбу в Первой лиге

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четверг
4.07.2019
12:19:12
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Футболистки «ОрелГУ-Русичи» продолжают борьбу в Первой лигеНа этой неделе команда проведет домашний матч с ростовской «Дончанкой».
Этот матч станет для нашей команды вторым в нынешнем розыгрыше зонального этапа Первенства Первой лиги. Напомним, что первая игра сложилась для нашей команды неудачно. Итогом стало поражение со счетом 0:3 от тамбовской «Академии футбола».
Всех, кто желает поддержать наших футболисток, ждут в воскресенье 7 июля на запасном поле стадиона имени Ленина.
Начало матча в 19:00. Вход свободный.
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