Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- У «семи нянек» - мусор не вывозится с апреля. Кто уберет несанкционированную свалку возле официальных контейнеров?

- Вложение в «Культуру малой Родины». В чем нуждаются сельские ДК и библиотеки?

- Никто не забыт. Страна готовится к 75-летию Великой Победы.

- Есть такая профессия. Сегодня День ГИБДД.

- Вперед, за кубком области. В Орле проходит крупный легкоатлетический турнир.

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Вести-Орёл

3 июля 2019 года







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