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четверг
4.07.2019
16:13:14
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- На защиту Родины: сегодня состоятся торжественные проводы призывников. Тридцать орловских ребят пополнят ряды Северного флота. Где еще будут служить наши земляки?
- В Орле состоялся Кубок области по легкой атлетике. На старт вышли больше двухсот спортсменов.
- Нюансы мусорной реформы: почему возникают несанкционированные свалки, и как с этим бороться?
- Пора в санаторий: соцстрах закупит семьсот путевок для льготных категорий граждан.
- Городская администрация приглашает мастеров народного творчества принять участие в традиционной ярмарке ремесел 5 августа.
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