Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- На защиту Родины: сегодня состоятся торжественные проводы призывников. Тридцать орловских ребят пополнят ряды Северного флота. Где еще будут служить наши земляки?



- В Орле состоялся Кубок области по легкой атлетике. На старт вышли больше двухсот спортсменов.



- Нюансы мусорной реформы: почему возникают несанкционированные свалки, и как с этим бороться?



- Пора в санаторий: соцстрах закупит семьсот путевок для льготных категорий граждан.



- Городская администрация приглашает мастеров народного творчества принять участие в традиционной ярмарке ремесел 5 августа.



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Вести-Орёл

4 июля 2019 года







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