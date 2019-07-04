Новости версия для печати Более 200 участников боролись за награды Кубка Орловской области по легкой атлетике Интересно, что разделения по возрастам в турнире не было - младшие спортсмены боролись наравне со старшими. Какую пользу дает это для развития атлета?



Бежать вместе с теми, кто старше тебя на 10 лет, сложно, но, как считают судьи, - необходимо.



Александр Цветик, главный судья соревнований: «Это дополнительная репетиция. Для того чтобы они не боялись соперников, более сильных соперников, и могли на равных сражаться с ними. Это один из нюансов, если говорить о перспективной работе со спортсменом, то есть готовить его морально, психологически к участию в конкурентной борьбе».

Кубок Орловской области по легкой атлетике собрал в этом году рекордное количество участников. За награды турнира боролись более 200 спортсменов. Участники Кубка области выступали под определенными номерами - так удобнее формировать протоколы соревнований.



Кубок Орловской области стал завершением летнего сезона региональных соревнований. Впереди у большинства спортсменов отдых и восстановление сил.









Анастасия Дорохова

4 июля 2019 года







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