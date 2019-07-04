Новости версия для печати В Нижнем Новгороде завершился второй федеральный форум «Производительность 360» В этом году форум собрал более 60 участников со всей страны. Представители федеральных министерств и ведомств, главы регионов, эксперты и бизнесмены обсуждали вопросы внедрения бережливых технологий в промышленности, здравоохранении и образовании. Участие в форуме принимала и делегация Орловской области. Ее возглавил глава региона Андрей Клычков.



Основная цель - обмен опытом в решении проблемных вопросов и нахождении новых методов снижения безработицы. Итогом работы, по мнению губернатора Орловской области, должно стать применение лучших практик, которые реализованы в субъектах, в нашем регионе.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Вопрос имеет крайне важное значение и для нашего региона. Сегодня мы говорим о повышении производительности в таких отраслях, как государственное управление, сфера образования, здравоохранения, социальная защита. Понимаем, что задачи, которые стоят перед органами государственной муниципальной власти в этом направлении, должны быть направлены на повышение качества оказания услуг. Конечно, речь шла о повышении производительности труда в бизнесе. Сегодня для нас этот вопрос тоже имеет огромное значение в силу того, что повышая производительность, бизнес создает условия для повышения конкуренции и для повышения заработной платы в регионе».





Надежда Невматулина

4 июля 2019 года







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